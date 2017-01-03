Kaos çetesinin provokatörleri tutuklandı

Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltına tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Başar ve Dışkaya, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, "suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, sosyal medyada yayınlanan video içeriği, şüphelilerin orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarlarının somut olgu kabul edilmesi, atılı suçun yasada öngörülen cezasının üst sınırı ve adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.