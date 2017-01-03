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'ten lere destek!

Terör örgütlerini kullanarak Türkiye'de kaos çıkarmayı hedefleyen küresel çetenin militanları Reina'daki alçak saldırının ardından meydana çıktı. 'ndan kahvehanede basıp halkı kışkırtmaya çalışan iki ün tutuklanmasıyla ilgili skandal bir habere imza attı.

Hürriyetten provokatörlere destek!

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütünün militan tarlası Halkevi'nden iki kişi 'nda kahvehane basıp, halkı kışkırtarak yaptıkları provokasyon sonrası tutuklandı. İki militanı gazetesinin internet sitesi de "laiklik konulu konuşma yapan cici çocuklar" gibi göstererek, iç savaş ve kaos planına açıkça destek verdi. Hürriyet gazetesi "Laiklik konuşması yapmışlardı tutuklandılar" başlığını atarak, laiklik gerekçeli provokasyona destek verdi.

HÜRRİYET PROVOKATÖRLERE SAHİP ÇIKTI
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütünü destekledikleri Twitter paylaşımlarıyla da ortaya çıkan Halkevi grubuna Hürriyet, medya desteği vererek leri 'cic çocuk' gibi gösterme çabasına girdi. İşte Hürriyet'in o haberi;

Kahvehaneleri dolanarak provokasyona başladılar
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  • 03 Ocak 2017, Salı 22:13
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