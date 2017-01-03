Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütünün militan tarlası Halkevi'nden iki kişi Okmeydanı'nda kahvehane basıp, halkı kışkırtarak yaptıkları provokasyon sonrası tutuklandı. İki militanı Hürriyet gazetesinin internet sitesi de "laiklik konulu konuşma yapan cici çocuklar" gibi göstererek, iç savaş ve kaos planına açıkça destek verdi. Hürriyet gazetesi "Laiklik konuşması yapmışlardı tutuklandılar" başlığını atarak, laiklik gerekçeli provokasyona destek verdi.

HÜRRİYET PROVOKATÖRLERE SAHİP ÇIKTI

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütünü destekledikleri Twitter paylaşımlarıyla da ortaya çıkan Halkevi grubuna Hürriyet, medya desteği vererek provokatörleri 'cic çocuk' gibi gösterme çabasına girdi. İşte Hürriyet'in o haberi;



