Hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmini çizerek sosyal medyada paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Gülşah’ın ablası, “En büyük hayaliydi, gerçek oldu” dedi...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan GülşahYağmur Yazıcı, geçen ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yapıp "Engellinin elinden bu kadargelir. Cumhurbaşkanım resmimigörür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadeleriyle twitter'dan paylaşmıştı. Gülşah'ın yaptığı resmi gören Erdoğan, sosyal medya üzerinden, "Çok teşekkürederim sevgili Gülşah. Senin gibigüzel yürekli bir kızımızı bir inşallahKülliyede misafir etmek isterim" şeklinde cevap vermiş, ardından telefonla konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gülşah ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Gülşah, Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan'ın nasıl olduğunu sorması üzerine Gülşah eliyle iyi olduğunu anlattı. Erdoğan'ın, "Gülşah'a iyibakıyor musunuz?" sorusu üzerine, Gülşah'ın ablası, "Benim hayat amacımkardeşime bakmak. Allah razı olsunCumhurbaşkanım. Mutlu ettinizkardeşimi. Hayalini gerçekleştirdiniz" dedi. Gülşah, rabia işareti yapan portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, "Bu rabiamız. Bir rabia yapbakayım" diye konuştu. Bunun üzerine Gülşah da eliyle rabia işareti yaptı. Görüşmeye daha sonra Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Gülşah'asarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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