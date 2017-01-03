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Hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmini çizerek sosyal medyada paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Gülşah’ın ablası, “En büyük hayaliydi, gerçek oldu” dedi...

Hayali gerçek oldu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Gülşah Yağmur Yazıcı, geçen ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yapıp "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadeleriyle twitter'dan paylaşmıştı. Gülşah'ın yaptığı resmi gören Erdoğan, sosyal medya üzerinden, "Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir inşallah Külliyede misafir etmek isterim" şeklinde cevap vermiş, ardından telefonla konuşmuştu. , dün Gülşah ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Gülşah, Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan'ın nasıl olduğunu sorması üzerine Gülşah eliyle iyi olduğunu anlattı. Erdoğan'ın, "Gülşah'a iyi bakıyor musunuz?" sorusu üzerine, Gülşah'ın ablası, "Benim hayat amacım kardeşime bakmak. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Mutlu ettiniz kardeşimi. Hayalini gerçekleştirdiniz" dedi. Gülşah, rabia işareti yapan portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, "Bu rabiamız. Bir rabia yap bakayım" diye konuştu. Bunun üzerine Gülşah da eliyle rabia işareti yaptı. Görüşmeye daha sonra Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Gülşah'a sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gülşah'ın hayali gerçek oldu
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