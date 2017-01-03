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Haciz bombası

Haciz bombası
İzmir'de Karşıyaka Adliyesi'nin bazı birimlerinin bulunduğu Vakıflar İş Hanı'na 2 ve 7 Aralık'ta bomba ihbarı yapıldı. Ancak ihbarlar asılsız çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Asılsız ihbarların 66 yaşındaki Alp U. tarafından ankesörlü telefonla yapıldığı anlaşıldı. Polis, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, hacizli evinin satılmasını engellemek için icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili sahte ihbarda bulunduğunu açıkladı. Alp U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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