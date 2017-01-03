Bahçeli'den Başkanlığa tam destek

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:
"Hedef Türkiye ve kardeşliğimiz. FETÖ, IŞİD, PKK/PYD ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Hiçbir millet evladı korkmayacaktır.
Reina katliamı, sözün ve insanlığın bittiği noktadır. Ülkemizde misafir duruyorken, bir katilin silahından çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybeden yabancı uyruklu insanların ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Ortaköy'e gelen teröristin yabancı istihbarat servislerinden bağımsız oluğu düşüncesi beyhude bir değerlendirmedir.
EL BAB KUŞATMASIYLA BAĞLANTILI
El Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar, Türkiye-Rusya-İran arasındaki görüşmeleri ve Suriye'deki ateşkes süreciyle bağı vardır. Bu çok açıktır. IŞİD maşadır. Batı'nın şiddet aparatıdır. Reina katliamı, 15 Temmuz'un artçı sarsıntısıdır. Terörle mücadele kesinlikle bir ve beraber olmalıyız. Terörle mücadelemize İstanbul'da adeta cevap verilmiştir. Biz bunu görüyoruz. Ne yaparsanız yapın Türkiye namerte el açmayacaktır. Katiller için kaçış yoktur. Çibanın başı okyanus ötesidir.
YENİ YILIN KARŞISINA MEKKE'NİN FETHİ
Bir yanda yılbaşı kutlayanlar, diğer yanda Mekke'nin fethini ananlar iki kampa bölünmüştür. Yeni yılın karşısına Mekke'nin fethini çıkarmak cehalettir. Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, hoşgörüsüzlük damardan giriyor. Fitne çıkarmaya müsaade etmemeliyiz. Üzerimizde tahakküm kurmak isteyenlere, aramızı bozmak fitne çıkarmak isteyenlere asla tahammül gösteremeyiz. Kutuplaşmalara hizmet eden kim varsa, Türk Milletinin potansiyel ve azılı hasmıdır. Bu oyunu Müslüman Türk milleti bozacaktır.
GÜN BİRLEŞME GÜNÜ
Bölünme gayreti içinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Türkiye, icazetle kurulmamıştır. Türk vatan ve devleti şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Tarihin hiçbir döneminde Türk Milletine edilen ihanet cezasız kalmamıştır. Ayrılıkta hayır yoktur, gün birleşme günüdür. Huzurun merkezi Türkiye Cumhuriyet'dir. Beklemeksizin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Terörizmi milli mutabakat içinde alt edelim."
BAHÇELİ'DEN OHAL'E DESTEK
Bahçeli, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
OHAL sürecini değerlendiren Bahçeli, "Terörün kökü kurutuluncaya kadar MHP bütün gücüyle tam destek verecektir" dedi.
'EVET' OYU VERECEĞİM
"Yeni Anayasa'ya 'Evet' oyu vereceğim, verdiğim oyu referandumda da aynen tekrarlayacağım."
kalan karakter 1000
Cumhurbaşkanlığı Sistemi batı başta olmak üzere ABD ninde işine gelmiyor Çünkü cumhurbaşkanı Çankaya noteri olmayacak artık. Yetkileri artacak 100 yıldır bizden gibi görünüp kuyumuzu kazan hainleri temizleyebilicek Bu topraklardan. Mayıs ayında Referandum olacak. 15 temmuzda darbe ile güçlerinin yetmediğini gören hainler Beşiktaş gibi , reina gibi , gezi parkı gibi olaylar ile kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışacak. Oyuna gelmeyip İç savaş çıkmasına engel olur başkanlık sistemini getirirsek Türkiyeyi Hiç kimse durduramaz SÜPER GÜÇ OLURUZ Bu sözlerimi unutmayın.
cumhur baskanligi sistemi böluculugu ortadan kaldiracak cunku kogalisyonlarda kucuk partileri yabanci örgutler kullanir rus ucagi dustugunde demirtasin nereleri gezip onun bunun eline ipini nasil verdigini görduk sayin bahceli oyunu gördu harekete gecti.
sayın Bahçeli, Gerçek Milliyetçiliğini ortaya koydu Helal olsun sana inan ki şu an gerçek MHP liler ortaya çıktı, bu Ülkede MHP olmazsa olmaz Sayın Bahçeli, sizi Alkışlıyorum, işte Türk Milliyetçiliği budur, bazı kendini bilmez soysuzlar Mhp li gibi kendilerini gösterirler MHP ile hiç alakaları yok. Milliyetçilik Vatanı için canını feda eder, İşte size Adam gibi Başkan Devlet Bahçeli.
haydi bakalim arka bahce ras gele ama sonradan u donusu yapmasan senin aponun asilmamasi icinde oyun vardi senin bu evedin seninde baskanlik sonun olmasin dikat et
azab gerisini gazab yazarsın sen önce Türkmüsün ki Sayın Başkana bunu yazarsın Milliyetçi olmadığın kesin, Her vatan için onaylayan Başkan Büyük Devlet adamıdır, Gerçek Milliyetçidir.
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