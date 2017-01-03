Döve döve şampiyon oldu!

Cem Közenk, Bitlis Tatvan'da dünyaya geldi. Tüm mahalle, arkadaşlarıylasürekli kavga ettiği içinondan şikayetçiydi. Ancak o hayatında çok farklı bir yön çizdi. Sporla tanışıp muay thai branşına gönül verdi. Bu dalda kısa sürede ilerleyen genç sporcu, Avrupa üçüncülüğü elde etti. Közenk, şunları söyledi: "Bu spora başlamamışolsaydım ben şimdiburada değildim. Sporlakendimi kötü çevredenuzaklaştırabildim. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."
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