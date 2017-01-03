Döve döve şampiyon oldu!

Cem Közenk, Bitlis Tatvan'da dünyaya geldi. Tüm mahalle, arkadaşlarıyla sürekli kavga ettiği için ondan şikayetçiydi. Ancak o hayatında çok farklı bir yön çizdi. Sporla tanışıp muay thai branşına gönül verdi. Bu dalda kısa sürede ilerleyen genç sporcu, Avrupa üçüncülüğü elde etti. Közenk, şunları söyledi: "Bu spora başlamamış olsaydım ben şimdi burada değildim. Sporla kendimi kötü çevreden uzaklaştırabildim. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."