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Döve döve şampiyon oldu!

Döve döve şampiyon oldu!
Cem Közenk, Bitlis Tatvan'da dünyaya geldi. Tüm mahalle, arkadaşlarıyla sürekli kavga ettiği için ondan şikayetçiydi. Ancak o hayatında çok farklı bir yön çizdi. Sporla tanışıp muay thai branşına gönül verdi. Bu dalda kısa sürede ilerleyen genç sporcu, Avrupa üçüncülüğü elde etti. Közenk, şunları söyledi: "Bu spora başlamamış olsaydım ben şimdi burada değildim. Sporla kendimi kötü çevreden uzaklaştırabildim. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."
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