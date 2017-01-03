Yol Durumu
  1. Korkunç ifade!
  2. Barbaros Şansal gözaltına alındı

Çocuklardan uzak dur!

Antalya’da 8 yaşındaki kız öğrencisini pis olmakla suçlayıp sınıfın ortasında soyan D.L., görevinden uzaklaştırıldı...

Çocuklardan uzak dur!
İğrenç olay gecen Mayıs ayında Antalya'daki bir ilkokulda yaşandı. Sınıf oğretmeni D.L., oğrencisi F.N.'yi pis olmakla sucladı. Sınıfın ortasında minik kızın once kazağını ardından da eşofmanını cıkardı. 'Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis' diyerek rencide etti. Oğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Veliler kadın oğretmenden şikayetci oldu. D.L., gorevinden alındı. Merkeze uzak bir ilcede halk eğitim merkezi personeli olarak gorevlendirildi. Ancak soruşturmalar nedeniyle yeni gorevine başlamadı. Durum ile ilgili konuşan Antalya Vali Yardımcısı Huseyin Ece ise "Yaşanan olayla ilgili çok detaylı bir soruşturma yapılıyor. Bu süreçte söz konusu kişinin görev yerinin değiştirildiği doğru. Kendisini ilde değil, ilçede görevlendirdik. Soruşturma sürecinde öğrencilerden uzak tutulacak" dedi. Uzaklaştırma kararının veli ve oğrencilerden alınan ifadelerden hemen sonra alındığı belirtilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na gore; soruşturma sonunda D.L., uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleme veya memuriyetten cıkarma cezası alabilir.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar