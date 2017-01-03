Adana'da yaşayan Ecevit Yaman, eşi Neslihan Yaman tarafından terk edildi. Boşanma davası acan kadın. akrabalarının yanına yerleşti, oğlu Fırat'ı ise yanına almadı. Koca ise bunalıma girdi. Dun ise 4'ncu kattaki evinin balkonuna cıktı. Havaya ateş actı. Cocuğunu da rehin aldı. Buyuk korku yaşayan Fırat "Bırak beni korkuyorum" diye ağladı. Ekiplere "Karım gelsin" diye seslenen, Yalman eve girmek isteyen ekiplere de direndi. Muzakereci polislerin yaptığı goruşmeler sonrasında Ecevit Yalman, rehin aldığı oğlunu bırakmaya razı oldu. Yalman, yaklaşık 2 saat suren eylemini sonlandırdı. Evde yapılan aramada Glock marka ruhsatsız tabanca ele gecirildi