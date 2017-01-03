Terör örgütü PKK’ya kucak açan Belçika, yine huyundan vazgeçmedi! Sabancı Suikastı’nın sanığı olan Fehriye Erdal’a bir kez daha kol kanat gerdi. DHKP-C’li teröristin davasını “Dosya çok kabarık” bahanesiyle erteledi!
Tarihler 9 Ocak 1996'yı gösterdiğinde İstanbul, silah sesleriyle yankılandı. AdresSabancı Center'ın 25'inci katıydı. Özdemir Sabancı, Toyota-SA Genel Müdürü Haluk Görgünve sekreter Nilgün Hasefe, silahlısaldırıya uğradı. Üç isim ölürken tetikçiler terör örgütü DHKP-C militanı çıktı! Teröristlerin İsmailAkkol, Fehriye Erdal ve MustafaDuyar olduğu anlaşıldı. Erdal'ın, saldırıdan günler önce Sabancı Center'da çaycı olarak işe alındığı anlaşıldı. Ayrıca Erdal'ın 3 Kasım 1996'da Susurluk kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın aracılığıyla Sabancı Center'da işe alındığı iddia edilmişti. Olayın ardından Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı. 1999 yılında ise hapishanede öldürüldü. ErdalveAkkolisekaçmayıbaşardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı. Erdal ise 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. Ardından ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etti. 1 yıl sonra yakalanıp yeniden yargılandı. Beratine karar verilirken bin 250 euro para cezasına çarptırıldı. 30 yıl ağırlaştırılmış hapis istenen Erdal'ın dün Brugge Mahkemesi'nde duruşması vardı. Ancak kendisi katılmadı. Beklenen karar ise yine çıkmadı. Hakim "dosyanın büyüklüğünden" dolayı karar verilmesini erteledi.
Haber Müdürümüz MevlütYüksel, 20 Kasım 2015'teParis katliamını yapanDEAŞ üyelerini araştırmakiçin gittiği Belçika'nınbaşkenti Brüksel'de FehriyeErdal'ı bir kafedeotururken sobelemişti.
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