Başbakan'dan ABD'ye sert tepki!

İşte Başbakan Yıldırımın konuşmasından satırbaşları

Karanlıktan beslenen terör örgütleri, Türkiye'nin gün ışığına kavuşmasından rahatsız oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yok olmaya mahkumlar. 2017 Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacak yıl olacaktır. Millet olma vasfımızı kimse zedeleyemez. 1000 yıllık kardeşlik, dayanışma ruhumuzu hiçbir alçak girişim bozamaz. Bu aziz milleti hiçbir güç ayrıştıramadı, bundan sonra da ayrıştıramayacak.



BÜYÜN YAŞAM TARZLARI DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA

Masum ve savunmasız insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı insanlığa korku salmak ve ülkemize zarar vermek. Bu katilleri aramıza sokanlar ayrışacağımızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bütün yaşam şekilleri ve inançlar devlet güvencesindedir..Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini reddediyoruz. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bizler çoğulcu, demokratik hukuk düzenimizi özenle muhafaza edeceğiz. Bilinmelidir ki bu alçak saldırılar karşısında birbirimize daha fazla kenetleneceğiz.



ABD'YE SERT TEPKİ: OBAMA'NIN MARİFETİ

Suriye ile 211 KM'lik sınırımız var. Yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizi çok rahatsız eden bir durumla karşı karşıyayız. 3 milyon mülteci kardeşimiz var. Bugün Fırat Kalkanıı'nın 133. günündeyiz. Bugüne kadar 1270 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Yakalananlarla sayı 1561 kişi oldu. Şimdi dünya, 'DEAŞ' diyor; DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika'nın da bir halt ettiği yok, Yaptıkları var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi?



EN BÜYÜK ZARARI TÜRKİYE GÖRDÜ

Uluslararası toplumdan tek bir beklentimiz var, terör işinde ikircikli davranışları bir tarafa bırakalım, hakkaniyetli olalım. Türkiye bugün PKK'nın yanı sıra DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütle mücadele ediyor. Bunun sebebi emperyal hayallerin ülkemizin civarındaki komşularımızı üzerindeki hesaplarıdır.Suriye'de, Irak'ta son 5-6 yıl içerisinde yaşanan istikararsızlık, otorite boşluğu, terör örgütleri için mükemmel ortam oluşturmuştur. En büyük zararı gören Türkiye olmuştur. Terörle mücadeleyi yaparken sadece yurtiçinde bu mücadeleyi yapmamız mümkün değil. Hatay'da, Kilis'te masum insanlar ölürken 'Niye mücadele etmiyorsunuz' diyenler, terör örgütlerini inlerinde yok ederken 'Orada ne işiniz var' diyorlar. Türkiye terörü kendi topraklarında değil, nerede insanlarımıza zarar veriyorsa orada yok etme kudretine sahiptir, Fırat Kalkanı ile de bunu gerçekleştirmektedir.



7'DEN 70'E UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ

İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekan ve zaman dikkate alındığında ne amaçlandığı açıktır. Kışkırtmaya yönelik bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu hedef alıyor. Caniler ve onları azmettirenler toplumsal barışımızı bozmaya çalışıyor. Onlar biliyor ki Ortaköy'de cami, kilise, havra hep yan yanaydı. Biz birarada yaşamayı bin yıllardır tecrübe ediyoruz. 7'den 70'e uyanık olma mecburiyetindeyiz.



SOSYAL MEDYA UYARISI: CEZAİ KARŞILIĞI VAR

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtıcı paylaşımlar kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medya kullanan kardeşlerimize uyarım var. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Burada yapacağınız suç nitelikli paylaşımlar başınıza bela olabilir, ki olmaya başlamıştır. Kin ve nefret söylemi, teröre övgü gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur, cezai karşılığı vardır. Bu paylaşımları yapanlar için hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın suç niteliğinde paylaşımlar yapmamasını özellikle rica ediyorum.



BAŞIMIZA GELEN, PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

2016 yılında zor günler yaşandı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.Dünya genelinde yaşanan terör olayları ve ekonomik kriz yanı sıra, ülkemizde yılın ikinci yarısından başlayan birçok olayı kısa sürede yaşadık. Bunlardan en önemlisi 15 Temmuz darbe girişimidir. Alçak, sinsi terör örgütü 17-25 Aralık'ta emeline ulaşamayınca son çareyi hainlik yapmakta gördü. AK Parti iktidarı ilk günden bugüne kadar bir yandan millete hizmet ederken, diğer yandan vesayet odaklarına karşı amansız mücadelesini vererek bugüne geldi. Biz 3 sefer açık darbe girişimine maruz kaldık. Her seferinde de millete güvendik, demokrasiye ve hukuk devletine güvendik, bütün darbecileri hayal kırıklığına uğrattık.



VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK

Türkiye'nin özlem duyduğu her alanda insanlarımızın yüzünü güldürecek hizmetleri de yaptık. Hem vesayetle mücadele ettik, hem milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. 2016'da dünya ekonomik krizle boğuştuğu halde, Türkiye en büyük projeleri hayata geçirdi.



IRAK'LA İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMEK İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız. Irak'ta, otorite olmazsa, Suriye'de otorite olmazsa biz güvende olamayız. O yüzden işe ilişkilerimizi düzeltmekle başladık. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirdik, İsrail ile ilişkilerimizi bir noktaya getirdik. Rusya ile birlikte Suriye'de ateşkesin sağlanmasını başardık. Bununla da kalmadık BM tarafından kabulünü de sağladık. Bütün ülkelerin Suriye'de kalıcı barışa adım atmaları için önemli bir zemin oluşturduk. Halep'teki katliama müdahale eden ülke de Türkiye oldu. Türkiye kendine yakışanı yaptı, bu millet kendine yakışanı yaptı. Bunlar az şeyler değil, ama bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Irak'la ilişkilerimizi düzeltmek için bir süreç başladı. Komşu ülkelerle barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak önemlidir, olmazsa olmazdır. Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.



KOBİLERE YÜZDE 10'UN ALTINDA FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ

2 Aralık'ta KOBİ'lerimizin yaşanan kur dalgalanmasına karşı yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için bir kredi programı başlattık. Nakit sıkışıklığı çeken, döndüremeyen KOBİ'lerimize kredi vereceğiz. Düşük faizli kredi vereceğiz. Borçlarını yeniden yapılandırmaları için. Faiz yüzde 10'un altında olacak. KOBİ'lere Halk Bankası marifetiyle verdiğimiz düşük faizli kredi bunun dışında. Hazine'ye 25 milyar lira kaynak aktararak yapacağız. Bunu yaparken asla ilave borçlanma yapmayacağız, asla mali disiplinden de vazgeçmeyeceğiz. Bütçedeki bazı fasıllar arasında aktarma yapmak suretiyle ve yeniden yapılandırma sonucu 115 milyar liralık oluşan kaynaktan bir kısmını buraya ayırmak suretiyle böyle bir imkanı harekete geçirmiş oluyoruz.



ASGARİ ÜCRET DÜŞERSE FARKINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ

İlk üç ay prim ödemelerini almayacağız. Yılın son üç ayına kadar erteliyoruz. Böylece kaynaklar ellerinde kalacak ve öncelikli alanlarda kalacak. Sicil affı yüce merkezde bu hafta görüşülecek. Asgari ücret yüzde 10'a yakın bir miktar da arttı. Her yıl asgari ücret yılda iki sefer artardı. Artık Ocak 1'den 31 Aralık'a kadar asgari ücret hep aynı olacak. Vergi dilimi arttı, asgari ücret düştü meselesi yok, düşerse farkını biz karşılayacağız. İşverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayı ilave yüklerini de kaldıracağız. Bütün bunları üst üste koyduğmuz zaman 10 milyar liralık ilave bir kaynağın hem işçiye hem emekliye hem işverene aktarılması demek.

AHİLİK FONU İŞİ ESNAFA YARDIM EDECEK

Bugün asgari ücreti düşük bulabilenler olabilir. İmkanlarımız arttıkça bunu da yapmaktan geri durmayız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri gözeterek karşılayabilmektir. Esnaf ve Ahilik Fonu'nu kurmaya karar verdik. Aynen işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon oluşturulacak. Esnaf Ahilik Fonu, işyeri kapanan, zora giren ve işsiz kalan esnaflarımıza nefes aldıracak, onlara bir imkan sağlayacak. Esnaf bir pay koyacak. Devlet de pay koyacak. Bu paralar biriktirilecek daha sonra işleri yolunda gitmeyen esnaf ondan yararlanacaktır. Bunu yaparken Esnaf Federasyonu ve konfederasyonuyla beraber çalıştık. En kısa zamanda Meclis'e götürüp düzenlemeyi yapacağız.

ARKA ARKAYA DEV PROJELER

Avrupa'nın üçüncü büyük Hızlı Tren'i sessiz sedasız yaptık. En kısa zamanda Mersin'e gidip vatandaşlarımla görüşeceğim. Kayseri'de 1 milyar değerinde 104 eserin toplu açılışını yaptık. 5 Aralık'ta Göktürk2 yerli uydumuzu uzaya fırlattık. 7 Aralık'ta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu gezinin amacı ticaret hacmimizi yukarıya çıkarmaktı.Aralık'ın ilk yarısında toplam maliyeti 600 milyonu aşan Filyos Limanı'nın temelini attık. Kahramanmaraş'ta 680 milyon değerinde hizmetlerin toplu açılışını yaptık. Trabzon'da ülkemizin deniz üzerine inşa edilen ilk stadını ve dünyanın beşinci akıllı çatısına sahip olan stadyumu hizmete aldık. Aynı gün Türkiye-Katar arasında 17 anlaşma imzaladık. 20 Aralık'ta ise dünyanın 4 ödül kazanmış Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. AK Parti iktidarından önce Boğaz'da iki tane köprü vardır. Yetmez dedik, bir köprüyü yaptık, Marmaray ve Avrasya'yı yaptık. Bunlar küçük işler değil. Avrasya Tüneli'nden mutlaka geçin. Yenikapı'dan Numune Hastanesi'ne 4,5 dakika. 3 Aralık'ta İzmir'de enerji ve tarım sektöründe 3 tane dev tesisi hizmete aldık. Yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla. Aliağa'da ilk defa Türkiye'de yüzer doğalgaz santralini hizmete aldık. Ayrıca Egegaz'ın yüzde 50 kapasite arttırılmış tesisini hizmete aldık.