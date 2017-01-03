Yol Durumu
  1. Sosyal medyada terörist avı!
  2. Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili önemli gelişme

'nda 2 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Reina katliamına ilişkin kritik gelişme!

'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle durdurulan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi 'da meydana gelen terör saldırısının ardından zanlının yakalanması için 'da sınır kapıları başta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalışma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri terör olayına karışan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar sırasında Dış Hatlar Terminali giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Burada pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen iki kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelenerek el konuldu . Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüphelilerin, ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: , , ,
  • 03 Ocak 2017, Salı 15:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar