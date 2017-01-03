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Artık Neşeli değil

, adı gibi neşeliydi. Hayatı, iş kazasının ardından değişti. 8 metre yükseklikten düşerek beyin kanaması geçirdi. Hafızasını kaybetti. Çocuklarını bile tanıyamaz hale geldi

Artık Neşeli değil
İş kazası, Neşe Kocairi'nin (30) hayatını kabusa çevirdi. İzmir'in Menderes İlçesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Kocairi, 5 yıl önce bir alüminyum farikasında işe girdi. Burada paketleme ve presleme bölümünde görevliydi. Genç kadın, geçen 22 Mart'ta başına geleceklerden habersiz işe gitti. Merdivenle asma katta bulunan koliyi almak istedi. Bu sırada asma katın çökmesi sonucu 8 metre yükseklikten düşen genç kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

HUKUK MÜCADELESİ
Çok sayıda ameliyat olan Neşe Kocairi, 5 ay boyunca yoğun bakımda ölüm-kalım mücadelesi verdi. Bu süreçte 3 kez beyin kanaması geçiren Kocairi'nin neşesi tamamen bitti! Hafızasını kaybeden genç kadın, konuşma yetisini kaybetti. Yatağa mahkum olan Kocairi, yürüyemez ve ellerini kullanamaz hale geldi. Hastaneden taburcu edilen ve eşi Durmuş Ali Kocairi tarafından bakılan talihsiz kadın, çocuklarının adını bile hatırlamakta güçlük çekti. Doktorlar, bazen eşini de tanımayan 'nin GATA'da sürekli fizik tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Eşinin hastalığının ardından işini bırakmak zorunda kalan Durmuş Ali Kocairi ise GATA'daki tedavi masraflarını karşılayamadığını ifade etti. Kocairi, "Bir an önce eşimin tedavisinin yapılmasını istiyorum" diyerek, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Durmuş Ali Kocairi, "Eşim daha önce şenşakrak, konuşkan biriydi, şimdi konuşmakta zonlanıyor. Beni hatırladığı zaman 'Aşkım, kocam' diyor. Bazen karıştırıyor 'Abim, eniştem' diyor. Çocuklarımızın ismini ise bana soruyor" dedi. İş kazasıyla ilgili hukuk mücadelesi verdiklerini de sözlerine ekleyen Koaciri, şöyle devam etti: "Tuttuğumuz ilk avukat davayla ilgilenmedi. Bize bilgi vermedi. Buna rağmen 2 bin 500 lira danışmanlık ücreti istedi. Bu parayı veremediğimiz için bizi icraya verdi."
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