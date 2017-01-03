Artık Neşeli değil

İş kazası, Neşe Kocairi'nin (30) hayatını kabusa çevirdi. İzmir'in Menderes İlçesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Kocairi, 5 yıl önce bir alüminyum farikasında işe girdi. Burada paketleme vepresleme bölümünde görevliydi. Genç kadın, geçen 22 Mart'ta başına geleceklerden habersiz işe gitti. Merdivenle asma katta bulunankoliyi almak istedi. Bu sırada asma katın çökmesi sonucu 8 metreyükseklikten düşen gençkadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
HUKUK MÜCADELESİ
Çok sayıda ameliyat olan Neşe Kocairi, 5 ay boyunca yoğun bakımda ölüm-kalımmücadelesi verdi. Bu süreçte 3 kez beyin kanaması geçiren Kocairi'nin neşesi tamamen bitti! Hafızasını kaybeden genç kadın, konuşma yetisini kaybetti. Yatağa mahkum olan Kocairi, yürüyemez ve ellerini kullanamaz hale geldi. Hastaneden taburcu edilen ve eşi Durmuş Ali Kocairi tarafından bakılan talihsiz kadın, çocuklarının adını bile hatırlamakta güçlük çekti. Doktorlar, bazen eşini de tanımayan Neşe Kocairi'nin GATA'da sürekli fizik tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Eşinin hastalığının ardından işini bırakmak zorunda kalan Durmuş Ali Kocairi ise GATA'daki tedavi masraflarını karşılayamadığını ifade etti. Kocairi, "Bir an önce eşimin tedavisininyapılmasını istiyorum" diyerek, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Durmuş Ali Kocairi, "Eşim daha önceşenşakrak, konuşkan biriydi, şimdikonuşmakta zonlanıyor. Benihatırladığı zaman 'Aşkım, kocam'diyor. Bazen karıştırıyor 'Abim,eniştem' diyor. Çocuklarımızınismini ise bana soruyor" dedi. İş kazasıyla ilgili hukuk mücadelesi verdiklerini de sözlerine ekleyen Koaciri, şöyle devam etti: "Tuttuğumuz ilk avukat davayla ilgilenmedi. Bize bilgi vermedi. Buna rağmen 2 bin 500 lira danışmanlık ücreti istedi. Buparayı veremediğimiz içinbizi icraya verdi."
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