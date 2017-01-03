Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Anayasa değişiklik teklifi 9 Ocak Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak.



9 Ocak Pazartesi günü Genel Kurul'a getirilecek olan teklifin detayları şöyle;

Cumhurbaşkanı, parti üyesi ve aynı zamanda genel başkan da olabilecek. Yeni dönemde başbakanlık makamı tarih olacak; Türkiye, cumhurbaşkanı yardımcıları ile tanışacak.

* Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek

* Başbakanlık makamı kalkıyor

* Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak

* Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek

SEÇİLME YAŞI DÜŞÜYOR, VEKİL SAYISI YÜKSELİYOR

Kabinenin oluşumunda da değişiklik var. Bakanlar, cumhurbaşkanınca Meclis'ten ya da Meclis dışından atanacak. Bir milletvekilinin bakan olması durumunda vekilliği düşecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, 550 olan vekil sayısı 600'e yükseliyor. Seçilme yaşı ise 18'e düşüyor.

* Vekil sayısı 550'den 600'e çıkacak

* Seçilme yaşı 18'e inecek

CUMHURBAŞKANI KARARNAME ÇIKARTABİLECEK

Yeni sistem cumhurbaşkanını yürütmenin başı olarak tanımlıyor ve kararname yetkisi veriyor. Bu kapsamda, cumhurbaşkanı üst düzey kamu görevlilerini atayabilecek, bakanlık ve bakanlıkların taşra teşkilatını düzenleyebilecek. OHAL döneminde ise temel hak ve hürriyetler ile siyasi haklar konularında da kararname çıkartabilecek.

* Cumhurbaşkanı kararname çıkartabilecek

* OHAL döneminde temel hakları da kapsayacak

Cumhurbaşkanı hakkında, 301 milletvekilinin imzasıyla soruşturma önergesi verilebilecek. 360 milletvekilinin oyuyla soruşturma komisyonu kurulabilecek. 401 milletvekilinin gizli oyuyla da Yüce Divan'da yargılanma kararı alınabilecek.

* Cumhurbaşkanı yargılanabilecek

* 301 imza ile soruşturma önergesi

* 360 oyla soruşturma komisyonu

* 401 oyla yüce divana sevk edilecek

Yeni sistem cumhurbaşkanı ile Meclis'e karşılıklı fesih yetkisi tanındı. Buna göre, cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendisi de seçime girecek. Sıkıyönetim uygulaması da Anayasa'dan kaldırıldı ve olağanüstü hal uygulaması ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanına verildi. Kabul edilen teklif ile HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değişti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşürüldü. Askeri yargı kaldırılırken Anayasa Mahkemesi'nin askeri yargıdan gelen 2 üyesinin de üyeliği düştü, üye sayısı 15'e indi. Teklife göre Jandarma Genel Komutanı'nın Milli Güvenlik Kurulu üyeliği de sona erdi.

* HSYK'nın yapısı değişti

* Üye sayısı 13'e düştü

* Daire sayısı 2 oldu

* Üyelerin 4'ünü cumhurbaşkanı 7'sini TBMM seçecek

* Askeri mahkemeler kalktı

* AYM'nin üye sayısı 15'e indi

Yeni sistemin yürürlük tarihi ise 2019... Bu çerçevede cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimleri 2019 yılının kasım ayında yapılacak.

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine 20 Aralık'ta başlamıştı. AK Partili 316 milletvekilinin imzası bulunan teklifin görüşmeleri 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı. Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi. Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.