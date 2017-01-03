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Akrabasını el bombasıyla öldürdü

Akrabasını el bombasıyla öldürdü
Van'da 28 Aralık'ta meydana gelen olayda , arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası Cercis Örkmen'in evine el bombası attı. Patlama sonrası Örkmen hayatını kaybetti. Polisin çalışmaları sonucu yakalanan Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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