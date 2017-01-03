‘3 Kasım’ kabusu

Antalya'da yaşayan Uzun ailesi için 3 Kasım günü kabus gibiydi. 3 Kasım 1981 doğumlu Matematik öğretmeni Ali Uzun, ayrıldığı eşinde kalan oğlunu görmek için kamyonetiyle Hatay'a gitti. Sevgilisi Emel Tuğba Güllü de İskenderun'daki ailesini görmek için Uzun ile birlikteydi. Ziyaret dönüşünde kamyonete Güllü'nün babaannesi Emine Güllü de bindi. Oğlundan ayrıldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyen Ali Uzun, Emel Tuğba Güllü'den aracı kullanmasını istedi. Güllü'nün kullandığı kamyonet, 3 Kasım 2015'te hızla emniyet şeridinde ilerledi. Önce bir TIR'ın lastiğine çarptı, ardından başka bir TIR'ın altına girdi. Kazada Ali Uzun ve Emine Güllü hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamu davası neticelendi. Mahkeme, Uzun'un ölüm ve doğum tarihi olan 3 Kasım'da kararını verdi. Kazada 2 TIR sürücüsü beraat etti. Kusurlu bulunan sürücü Emel Tuğba Güllü, 5 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, daha sonra Güllü'nün cezasını 30 bin 400 liralık adli para cezasına çevirdi. Uzun'un yakınları, kararı temyiz etti. Karara isyan eden Uzun'un annesi Adalet Uzun (64), 3 Kasım'dan nefret ettiğini söyledi ve ekledi: "Oğlumun ölümüne neden olan Güllü, sokaklarda geziyor. Bu kişinin hapis cezası alması gerekiyor."