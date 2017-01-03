2 arkadaş kazada öldü

İzmir Torbalı'da yaşayan Yaşar Teneke (26) ilearkadaşı evli ve 2 çocukbabası Emrah Kıynak(30), İzmir'de odun satmak üzere kamyonetle yola çıktı. Bu sırada TahsinZengin (53) yönetimindeki minibüs, karşı yöne geçerek Emrah Kıynak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Kıynakve Teneke, sıkıştıklarıaraçta feci şekildecan verirken, kazadayaralanan minibüs şoförüTahsin Zengin hastaneyekaldırıldı. Zengin sağlıkdurumunun iyiye gittiğiaçıklandı. Görgü tanıkları ise Zengin'in hızla giderek kontrolden çıktığını anlattı. Jandarma ekipleri,kazayla ilgili soruşturmabaşlattı.
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