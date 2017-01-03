2 arkadaş kazada öldü

İzmir Torbalı'da yaşayan Yaşar Teneke (26) ile arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Emrah Kıynak (30), İzmir'de odun satmak üzere kamyonetle yola çıktı. Bu sırada Tahsin Zengin (53) yönetimindeki minibüs, karşı yöne geçerek Emrah Kıynak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Kıynak ve Teneke, sıkıştıkları araçta feci şekilde can verirken, kazada yaralanan minibüs şoförü Tahsin Zengin hastaneye kaldırıldı. Zengin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Görgü tanıkları ise Zengin'in hızla giderek kontrolden çıktığını anlattı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.