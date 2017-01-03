Yol Durumu
  1. Haciz bombası
  2. ‘3 Kasım’ kabusu

2 arkadaş kazada öldü

2 arkadaş kazada öldü
İzmir Torbalı'da yaşayan Yaşar Teneke (26) ile arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Emrah Kıynak (30), İzmir'de odun satmak üzere kamyonetle yola çıktı. Bu sırada Tahsin Zengin (53) yönetimindeki minibüs, karşı yöne geçerek Emrah Kıynak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Kıynak ve Teneke, sıkıştıkları araçta feci şekilde can verirken, kazada yaralanan minibüs şoförü Tahsin Zengin hastaneye kaldırıldı. Zengin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Görgü tanıkları ise Zengin'in hızla giderek kontrolden çıktığını anlattı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar