Zamanla yarış!

Rize'de metabolik hastalığı olan ve solunum cihazına bağlı bulunan iki günlük kız bebek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, dün bebeğin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter harekete geçti. Zamanla yarışan sağlıkekipleri, kuvöz içerisindebulunan bebeği hastaneyevaktinde yetiştirmeyi başardı.
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