Yılın ilk organ nakli Erzurum’da

Yeni yılın ilk böbrek nakli Erzurum'da gerçekleşti. 7 yıldır diyalize giren YasinAltan (28) Samsun'da beyin ölümügerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğiile hayata tutundu. Altan'a yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakledildi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof.Dr. Gürkan Öztürk, "Yasin Altan seçilerek böbrek nakline uygun bulundu. Kendisini gece yarısı yeni yıla girdiğimiz saatte ameliyata alarak böbrek nakli gerçekleştirdik. Hastamız şu an yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor" diye konuştu.
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