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Valiliği işgal eden 'cülere üçer kez müebbet

'nün darbe girişimi sırasında ni işgal eden askerlerle ilgili 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Valiliği basan FETÖcülerin cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 'ne işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu, 14 rütbeli olmak üzere 90 asker hakkında hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin üzerindeki inceleme tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Mart'ta Silivri Cezaevinin önünde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. Heyet, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 12 sanığın bu hallerinin devamına da hükmetti.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ
İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğinin ele geçirilmesine teşebbüs eden 12'si tutuklu 90 şüpheli asker hakkında, TCK'nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri uyarınca, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. İddianamede ayrıca, şüphelilerden bazılarına "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarına da " silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Söz konusu bu iddianame, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan üçüncü iddianame olmuştu.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 13:43
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