Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini ilettiklerini belirtti. Saldırıyı kınayan her üç liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladıkları kaydedildi.
Üç ülkenin liderinden Erdoğan'a telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile telefonda görüştü.
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