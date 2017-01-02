Terörü yeneceğiz

İstanbul'da eli kanlı teröristler yılbaşını da kana buladı. Ortaköy'de gece kulübünü basan silahlı terörist, 39 kişiyi katletti, 4'ü ağır 65 kişiyi yaraladı. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, bu hain saldırıların bizi asla bölemeyeceğini ve yıkamayacağını söyledi:
Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmeksuretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçitvermeyeceğiz.
Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerininülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların,bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsızolmadığının farkındayız.
Türkiye'ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.
Ülke ve millet olarak, terör örgütlerininve arkalarındaki güçlerin sadece silahlısaldırılarına değil, onların ekonomik,siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonunakadar mücadele edeceğiz.
Bu vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
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