Yol Durumu
  1. FETÖ-PKK-DEAŞ ittifakı jandarmanın raporunda

Teröristin sağ ayağına dikkat!

'deki saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden uzmanlar saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Teröristin sağ ayağına dikkat!

Beşiktaş 'deki 'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti.

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, teröristin eğitimli bir saldırgan olduğunun anlaşıldığına dikkat çekerek, terörist için "Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.

YARALI TURİSTİN AÇIKLAMASI
Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada "Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu" dedi.
Etiketler: ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 09:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar