Soba faciası

Samsun'da dün imamlık yapan Resul Kurnaz'dan (27) haber alamayan cami cemaati evine gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Eve giren ekipler, Kurnaz'ı odasında ölü buldu. Gencin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.