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Saldırıda yaralanan turist: Tekrar gelmek istiyorum

'deki terör saldırısında yaralananlar ülkelerine dönüyor. Atatürk Havalimanı'na sedyeyle gelen bir ABD vatandaşı, tekrar gelmek istediğini vurgularken, "Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. Buradaki herkes için de böyle düşünüyorum." dedi.

Saldırıda yaralanan turist: Tekrar gelmek istiyorum

İstanbul 'de gerçekleşen terör saldırısının ardından yaralılar da ülkelerine dönüyor. Katliamdan yaralı olarak kurtulan ABD vatandaşı William Jacob Raak da bugün British Airways'in tarifeli seferiyle Londra aktarmalı olarak ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'na sedyeyle gelen Raak'ın bacağından yaralandığı öğrenilirken bir başka kurşunun ise cep telefonuna isabet ettiği öğrenildi. Raak sağlık görevlileri eşliğinde Atatürk Havalimanı'na sedyeyle gelirken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"BURASI ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"
Raak, Türkiye'ye tekrar gelmeyi istediğini söylerken saldırıda yaşadıklarını anlatmak istemedi. Raak, " Büyük bir trajediydi. Kulübün içinde ne olduğu konusunda konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. Buradaki herkes için de böyle düşünüyorum. Çok üzücü. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi insanlarla tanıştım. 9 kişiydik. 7 kişi yaralandı.Tekrar gelmeyi isterim. Çok güzel bir ülke insanlar da iyi. Bu talihsizlik için üzgünüm." dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 15:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

CHP li hainler okusun iste

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 18:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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