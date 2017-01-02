Sağlık Bakanlığı personel alımı için Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir kararname çıkarttı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Türkiye genelinde toplam 16 bin sağlık personelinin istihdam edileceği detayları yer aldı. Yapılması beklenen personel alımının, bakanlık tarafından yapılan istihdam azlığı nedeniyle hizmet götürmekte problem çekilen yerlerde konumlandırılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, 2017'de eleman bulunmasında güçlük çekilen yerlerde 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2017'de uygulanmak üzere belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, eleman bulunmasında güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

İSTİHDAM EDİLECEK O ALANLAR

Sağlık Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda acil sağlık hizmetlerinde 220, ilçe sağlık müdürlüklerinde 60, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim hastanelerinde bin 886, entegre ilçe hastanelerinde 958, yataklı tedavi kurumlarında 10 bin 500, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre ilçe hastanelerinde 422, halk sağlığı laboratuvarlarında 34, toplum sağlığı merkezlerinde 920, sağlık evlerinde bin olmak üzere 16 bin sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılacak.

İstihdam edilecek personelden 8 bin 274'ü uzman tabip, 6 bin 669'u tabip, bin 3'ü ebe, 45'i sağlık memuru ve 5'i hemşirelerden oluşacak. Ayrıca, birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Personel istihdamında zorluk çekilen yerlerde gönüllülük esasına göre devamlı sağlık hizmeti sunumu sağlanmış olacak.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, bu alımların bir sonraki tercih döneminde yapılabileceği öngörülüyor.