Reuters, yılbaşı gecesi İstanbul'daki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini iddia etti.
Gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan terörist ise güvenlik güçlerince her yerde aranıyor.
DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI
Ögütün belli olması, tüm dünyada yankı buldu. BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, Independent gibi bir çok medya kuruluşu haberi son dakika olarak verdi.
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D doycland almanya E England ingiltere A amerika amerika S sionistler izrael iste dunyanin yeni teror grubu
DAEŞ DİYE BİR ÖRGÜT YOK..CIA ..BU KADAR BASİT..BİZDE BİLİYORUZ NAYLON BİR ÖRGÜT KURUP TÜM ABDYİ AVRUPAYI KANA BULAMAYI..KEŞKE YAPSAK..AMA BİZ YAPAMAYIZ DEĞİL YAPMAYIZ..YAPMAK FARZ ASLINDA..EMİR GAYET AÇIK: DÜŞMANLARINIZIN SİLAHI İLE SAVAŞIN
Allah(cc) belanızı versın amın....
hepsi abd ve müttefik fahişelerin köpeği değil mi ne fark eder ha daeş ha pkk ha fetö ha ypg!!
besleyin işidi oysun gözünüzü yazıklar olsun sizin gibi insan müsvettelerine
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