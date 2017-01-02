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Reuters: Saldırıyı üstlendi!

Reuters, 'de gerçekleştirilen terör saldırısını 'ın üstlendiğini iddia etti. Ancak resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı o örgüt üstlendi!
Reuters, yılbaşı gecesi İstanbul'daki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını 'ın üstlendiğini iddia etti.

Gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan terörist ise güvenlik güçlerince her yerde aranıyor.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI
Ögütün belli olması, tüm dünyada yankı buldu. BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post, Independent gibi bir çok medya kuruluşu haberi son dakika olarak verdi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 11:23
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

D doycland almanya E England ingiltere A amerika amerika S sionistler izrael iste dunyanin yeni teror grubu

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evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 15:50
EGEMEN EGEMEN

DAEŞ DİYE BİR ÖRGÜT YOK..CIA ..BU KADAR BASİT..BİZDE BİLİYORUZ NAYLON BİR ÖRGÜT KURUP TÜM ABDYİ AVRUPAYI KANA BULAMAYI..KEŞKE YAPSAK..AMA BİZ YAPAMAYIZ DEĞİL YAPMAYIZ..YAPMAK FARZ ASLINDA..EMİR GAYET AÇIK: DÜŞMANLARINIZIN SİLAHI İLE SAVAŞIN

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evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:22
murat murat

Allah(cc) belanızı versın amın....

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evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:10
arif arif

hepsi abd ve müttefik fahişelerin köpeği değil mi ne fark eder ha daeş ha pkk ha fetö ha ypg!!

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evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 13:38
ferit yurt ferit yurt

besleyin işidi oysun gözünüzü yazıklar olsun sizin gibi insan müsvettelerine

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evet2
hayır1
cevapla 02.01.2017 12:55
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