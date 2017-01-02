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Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi.
Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi 22:25
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Aslanlarım. Allah'a emanet olun..
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