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Reina'ya saldıran terörist için

'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve düzenledi.

İhbar geldi! Özel Harekat operasyon düzenliyor
'de gece kulübüne saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Zeytinburnu'nda düzenledi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 22:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafit misafit

Aslanlarım. Allah'a emanet olun..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.01.2017 23:15
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