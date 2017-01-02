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'daki hain saldırı hakkında kritik gelişme!

'da gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Reinadaki hain saldırı hakkında kritik gelişme!

Ortaköy'deki na ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Bu arada, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanının çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 14:44
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