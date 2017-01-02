Reina saldırısında yeni gelişme!

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12 oldu.
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin saldırıyla ilgili ifadelerine başvuruluyor.
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