Yol Durumu
  1. Provokatörlere CHP sahip çıktı!
  2. TSK'nın personel mevcudu açıklandı

sında yeni gelişme!

'da gerçekleştirilen kanlı yla ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Reina saldırısında yeni gelişme!

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi daha na alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12 oldu.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin yla ilgili ifadelerine başvuruluyor.
Etiketler: , , , ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 19:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar