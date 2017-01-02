Yol Durumu
  1. "Terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"
  2. Saldırıda yaralanan turist: Tekrar gelmek istiyorum

'deki saldırıyı düzenleyen in yeni fotoğrafı

İstanbul 'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen in yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Ortaköydeki saldırıyı düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı

'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen in yeni birfotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

Bu arada, silahlı saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler: ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 17:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
hercai hercai

Indonezyali da olabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.01.2017 19:25
Adalet milletindir Adalet milletindir

Umarim bu Pezevenk Korkak Katil kisa sürede yakalanip bu olayda hayatlarini kaybedenlerin ve yaralananlarin yakinlarinin eline teslim edilir...!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.01.2017 19:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar