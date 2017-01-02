Mühendisin hazin sonu

Usta İnşaat'ın Fikirtepe Bahtlı Sokak'ta inşa ettiği 'Kadıköy 1071' adlı projede geçen perşembe günü yaşanan olay, evli genç mühendisin ailesini yasa boğdu. Uzun yıllar Ankara'da bir inşaat şirketinde çalışan Yıldıray Eşigül, yanında aynı inşaatta çalışan teknisyen Erdem Kurt ile birlikte denetimler yapıyordu. Projede teknisyen Kurt'la birlikte denetim yaparken inşaat alanının dışına çıkan Eşigül dengesini kaybederek boşluğa düştü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç mühendis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşigül önceki gün Çatalca'da Kaleiçi Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Firma yetkilisi ve şantiye sorumlularının ifadesine başvuran polis, olay anını uzaktan gören Adem Hamarat adlı bir vatandaşın da bilgisine başvurdu.



Erhan ÖZTÜRK