Mühendisin hazin sonu

Ustaİnşaat'ınFikirtepe BahtlıSokak'ta inşaettiği 'Kadıköy1071' adlıprojede geçenperşembegünü yaşananolay, evli gençmühendisinailesini yasaboğdu. Uzunyıllar Ankara'dabir inşaatşirketindeçalışan Yıldıray Eşigül, yanındaaynı inşaatta çalışan teknisyenErdem Kurt ile birlikte denetimleryapıyordu. Projede teknisyenKurt'la birlikte denetim yaparkeninşaat alanının dışına çıkan Eşigüldengesini kaybederek boşluğadüştü. GöztepeEğitim ve AraştırmaHastanesi'negötürülen gençmühendis, tümmüdahalelererağmenkurtarılamadı.Eşigül önceki günÇatalca'da KaleiçiMezarlığı'nadefnedildi.Olayla ilgiliKadıköy İlçeEmniyetMüdürlüğüsoruşturma başlattı.Firma yetkilisi ve şantiyesorumlularının ifadesinebaşvuran polis, olay anınıuzaktan gören Adem Hamaratadlı bir vatandaşın da bilgisinebaşvurdu.
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