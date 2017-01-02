Yol Durumu
  1. Kanala uçtu
  2. Soba faciası

Mühendisin hazin sonu

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirilen bir projede çalışan inşaat mühendisi Yıldıray Eşigül boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.

Mühendisin hazin sonu
Usta İnşaat'ın Fikirtepe Bahtlı Sokak'ta inşa ettiği 'Kadıköy 1071' adlı projede geçen perşembe günü yaşanan olay, evli genç mühendisin ailesini yasa boğdu. Uzun yıllar Ankara'da bir inşaat şirketinde çalışan Yıldıray Eşigül, yanında aynı inşaatta çalışan teknisyen Erdem Kurt ile birlikte denetimler yapıyordu. Projede teknisyen Kurt'la birlikte denetim yaparken inşaat alanının dışına çıkan Eşigül dengesini kaybederek boşluğa düştü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç mühendis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşigül önceki gün Çatalca'da Kaleiçi Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Firma yetkilisi ve şantiye sorumlularının ifadesine başvuran polis, olay anını uzaktan gören Adem Hamarat adlı bir vatandaşın da bilgisine başvurdu.

Erhan ÖZTÜRK
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar