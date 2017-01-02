Meclis'ten yeni döneme hazırlık

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanan cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliği, referandumda kabul edildikten sonra devletin tüm kurumlarında buna göre yeni düzenlemeler de yapılacak.
Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar başladı. Anayasa değişiklik teklifinin yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay içinde TBMM yeni bir İçtüzük yapacak. Yeni döneme uygun çalışma kuralları belirlenecek. Buna göre şu değişiklikler gündemde:
KOMİSYONLAR YENİLENECEK
Komisyon sayıları yeniden belirlenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çoğunluğun iktidar partisinden oluşacağı hükmü kaldırılacak. Partilerin milletvekili oranlarına göre temsil getirilecek.
BAKANLAR SAHADA OLACAK
Gensoru, sözlü soru gibi 80 yılı aşkın süredir yapılan uygulamalar yeni dönemde sona erecek. Milletvekilleri sadece yazılı soru verebilecek, meclis araştırma ve genel görüşme uygulamalarına devam edilecek. Bakanlar, Cumhurbaşkanı ile birlikte TBMM'nin açılış toplantıları dışında Meclis çalışmalarına katılmayacak.
TEKLİF VERİLECEK
Hükümetten gelen yasa tasarıları da tarihe karışacak. Yasal düzenleme gerektiren konularda sadece milletvekilleri yasa teklifi verebilecek. Ancak iktidar partisinin verdiği teklifler yasalaşma olasılığı çok yüksek olduğu için tasarı kadar önemli olacak.
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