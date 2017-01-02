Lüks araçta infaz!

Adana'da dün silah sesi duyan vatandaşlar, lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gidenler, koltukta bir kişinin kanlar içinde olduğunu fark etti ve hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan KorkutÖzgün'ün öldüğünü belirledi. Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheliler, "Arkadaşımızöldürülmüş. Bununla ilgili ifademizebaşvuruyorlar. Cinayetle ilgilimiz yok. Obizim arkadaşımızdı. En son dün sabahtelefonla görüştük. Gece görüşecektiksabah öldürüldüğünü öğrendik. Onuöldürenin Allah belasını versin" dedi. Polis bu esrarengiz cinayeti çözmeye çalışıyor.
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