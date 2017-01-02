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Lüks araçta infaz!

Yeni yılın ilk saatlerinde Korkut Özgün, lüks otomobilin içinde başından silahla vurularak öldürüldü. 5 kişi gözaltına alındı

Lüks araçta infaz!
Adana'da dün silah sesi duyan vatandaşlar, lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gidenler, koltukta bir kişinin kanlar içinde olduğunu fark etti ve hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan Korkut Özgün'ün öldüğünü belirledi. Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüpheliler, "Arkadaşımız öldürülmüş. Bununla ilgili ifademize başvuruyorlar. Cinayetle ilgilimiz yok. O bizim arkadaşımızdı. En son dün sabah telefonla görüştük. Gece görüşecektik sabah öldürüldüğünü öğrendik. Onu öldürenin Allah belasını versin" dedi. Polis bu esrarengiz i çözmeye çalışıyor.

Murat KARAMAN
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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