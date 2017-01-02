Kıl payı kurtuluş

Şanlıurfa'da dün 2 katlı bir evin ilk katında yangın çıktı. Çocuk odasında çıktığıiddia edilen yangın evi sarınca içeridekilerpanikleyerek üst kata sığındı. Dumanların üst katı da sarması üzerine evde bulunanlar balkona çıktı. Olay yerinegiden itfaiye ekipleri, balkonda mahsurkalan 11 kişiyi merdivenli araçla aşağıindirdi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi edildikten sonra hastaneye sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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