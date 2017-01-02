Kıl payı kurtuluş

Şanlıurfa'da dün 2 katlı bir evin ilk katında yangın çıktı. Çocuk odasında çıktığı iddia edilen yangın evi sarınca içeridekiler panikleyerek üst kata sığındı. Dumanların üst katı da sarması üzerine evde bulunanlar balkona çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan 11 kişiyi merdivenli araçla aşağı indirdi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi edildikten sonra hastaneye sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.