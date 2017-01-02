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Kanala uçtu

Kanala uçtu
Antalya'da dün üniversiteyi yeni bitiren 24 yaşındaki Ramazan Kuş, yılbaşı gecesi için amcasının evine gitti. Sabaha karşı otomobiline binerek yola çıktı. Mahalle girişinde bulunan köprünün bariyerlerine çarparak kanala uçtu. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler gencin öldüğünü belirledi. Cenaze, Karadayı Mahallesi mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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