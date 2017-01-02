Irak ile yeni dönem başlıyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kuruşu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.
Kurtulmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'A GİDECEK
Başbakan Binali Yıldırım, Irak'a ziyarette bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.
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