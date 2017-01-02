İçimiz yandı

Reina’daki terör saldırısının ardından gözyaşları sel olup aktı. Ölen 39 kişiden geriye acı hikayeler kaldı. Şehit polis Yıldız, mesleğe geçen yıl adım atmıştı. İsrailli Lian ise yılbaşını kutlamak için İstanbul’daydı. Güvenlik görevlisi Karcılar da Beşiktaş’taki patlamadan sağ olarak çıkmıştı...
Türiye, terör saldırısı gölgesinde yeni yıla girdi. Teröristler, İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'yı hedef seçti. 39 kişi hayatını kaybetti. 2017'ye eğlenerek girmek isterken teröre kurban giden 39 kişinin cenazesi, dün kimlik tespiti için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan aileler, Adli Tıp'a akın etti. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiler için de ilgili devletlerin İstanbul'daki konsolosları devreye girdi. Kimlik tespitinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Acılı bekleyişin ardından cenazelerini alan ailelerin feryatları, kalbimizi deldi geçti. Ölenlerden geriye kalan acı hikayeler ise yüreğimize işledi. ağlatan mesaj Şehit Burak Yıldız(22) daha 1 yıllık polisti. 10 Aralık'ta Beşiktaş saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagram hesabından "Kinimiz diri kalacak" mesajı vermişti. Şehit Yıldız, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Reina saldırısında ölen Iraklı Jalal Abbas ise Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğrenciydi. Kurbanlardan gümrükçü Mustafa Kaya (32) da sadece eğlenmek için Reina'ya gitmişti. Evli ve 2 çocuk babası garson Kenan Kutluk da mekanın sevilen isimlerindendi. Saldırıda can veren Arap asıllı İsrail vatandaşı LianNasır (18) ise yılbaşını eğlenerek kutlamak için İstanbul'a gelmişti.
BEŞİKTAŞ'TA KURTULDU ORTAKÖY'DE ŞEHİT OLDU Ortaköy'dekiterör saldırısındahayatını kaybedengüvenlik amiri FatihÇakmak (36) ekibiylebirlikte Reina'nıngüvenliğini sağlıyordu.Teröristin açtığı ilkkurşunlarla hayatınıkaybedenlerdenbiri oldu. Çakmak,Vodafone Arena'da 10Aralık'ta yaşanan terörsaldırısında ölümdenkıl payı kurtulmuştu.Ağabeyi Erkan Çakmak,"Kardeşim 3 kuruş içinnöbet tutuyordu. Bir hiçuğruna öldürüldü" diyekonuştu.
BİZİ BIRAKMA BABAM
Turizm şirketi çalışanı Ayhan Arık, çoğunluğu Katar, Tunus ve Libyalılar'dan oluşan 60 kişilik Arap kafileyi gece kulübüne getirmişti. Arık'ın terörisin ilk kurşunlarının hedefi olduğu öğrenildi. Terör kurbanı Arık, dün gözyaşları arasında Yeşilyayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babalarının tabutunun başından ayrılmayan Ulaş, Anıl ve kardeşi Faruk Arık, birbirlerine sarılarak "Gitme babam" diye feryat etti.
NİŞANLI ÇİFTİTERÖR AYIRDI Mustafa Sezgin Seymen, yılbaşı eğlencesi için gittiği Reina'ya düzenlenen saldırıda can verdi. Seymen'in 21Mayıs günübüyük birmutluluklanişanlandığıSezenArsever'inise saldırıdanyaralı olarakkurtulduğuöğrenildi.
ÖLENLERİN 26'SI TURİST
Reina'dak i saldırıda hayatını kaybenlerin 11'inin Türk, 26'sının da turist olduğu tespit edildi. 2 kişinin ise kimliği belirlenemedi. Kimliği belirlenen turistlerin uyruğu ise şöyle: 7'si Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kuveyt, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 2'si Tunus, 3'ü Irak, 3'ü Lübnan, 1'i Belçika, 1'i Azerbaycan, 3'ü Ürdün, 1'i İsrail...
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