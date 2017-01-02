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İçimiz yandı

’daki nın ardından gözyaşları sel olup aktı. Ölen 39 kişiden geriye acı hikayeler kaldı. Şehit polis Yıldız, mesleğe geçen yıl adım atmıştı. İsrailli Lian ise yılbaşını kutlamak için İstanbul’daydı. Güvenlik görevlisi Karcılar da Beşiktaş’taki patlamadan sağ olarak çıkmıştı...

İçimiz yandı
Türiye, gölgesinde yeni yıla girdi. Teröristler, İstanbul 'de bulunan gece kulübü Reina'yı hedef seçti. 39 kişi hayatını kaybetti. 2017'ye eğlenerek girmek isterken teröre kurban giden 39 kişinin cenazesi, dün kimlik tespiti için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan aileler, Adli Tıp'a akın etti. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiler için de ilgili devletlerin İstanbul'daki konsolosları devreye girdi. Kimlik tespitinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Acılı bekleyişin ardından cenazelerini alan ailelerin feryatları, kalbimizi deldi geçti. Ölenlerden geriye kalan acı hikayeler ise yüreğimize işledi. ağlatan mesaj Şehit Burak Yıldız (22) daha 1 yıllık polisti. 10 Aralık'ta Beşiktaş saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagram hesabından "Kinimiz diri kalacak" mesajı vermişti. Şehit Yıldız, memleketi Mersin'de toprağa verildi. saldırısında ölen Iraklı Jalal Abbas ise Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğrenciydi. Kurbanlardan gümrükçü Mustafa Kaya (32) da sadece eğlenmek için Reina'ya gitmişti. Evli ve 2 çocuk babası garson Kenan Kutluk da mekanın sevilen isimlerindendi. Saldırıda can veren Arap asıllı İsrail vatandaşı Lian Nasır (18) ise yılbaşını eğlenerek kutlamak için İstanbul'a gelmişti.



BEŞİKTAŞ'TA KURTULDU ORTAKÖY'DE ŞEHİT OLDU
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak (36) ekibiyle birlikte Reina'nın güvenliğini sağlıyordu. Teröristin açtığı ilk kurşunlarla hayatını kaybedenlerden biri oldu. Çakmak, Vodafone Arena'da 10 Aralık'ta yaşanan terör saldırısında ölümden kıl payı kurtulmuştu. Ağabeyi Erkan Çakmak, "Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu. Bir hiç uğruna öldürüldü" diye konuştu.



BİZİ BIRAKMA BABAM
Turizm şirketi çalışanı Ayhan Arık, çoğunluğu Katar, Tunus ve Libyalılar'dan oluşan 60 kişilik Arap kafileyi gece kulübüne getirmişti. Arık'ın terörisin ilk kurşunlarının hedefi olduğu öğrenildi. Terör kurbanı Arık, dün gözyaşları arasında Yeşilyayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babalarının tabutunun başından ayrılmayan Ulaş, Anıl ve kardeşi Faruk Arık, birbirlerine sarılarak "Gitme babam" diye feryat etti.



NİŞANLI ÇİFTİ TERÖR AYIRDI
Mustafa Sezgin Seymen, için gittiği Reina'ya düzenlenen saldırıda can verdi. Seymen'in 21 Mayıs günü büyük bir mutlulukla nişanlandığı Sezen Arsever'in ise saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

ÖLENLERİN 26'SI TURİST
Reina'dak i saldırıda hayatını kaybenlerin 11'inin Türk, 26'sının da olduğu tespit edildi. 2 kişinin ise kimliği belirlenemedi. Kimliği belirlenen turistlerin uyruğu ise şöyle: 7'si Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kuveyt, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 2'si Tunus, 3'ü Irak, 3'ü Lübnan, 1'i Belçika, 1'i Azerbaycan, 3'ü Ürdün, 1'i İsrail...
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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