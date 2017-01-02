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Hüzün denizi

Soner Yılmaz, Mersin’deki sel felaketi sırasında selfie yaparken denize düştü. 4 gün sonra cesedine ulaşıldı. Umut nöbeti tutan ailesi yıkıldı!

Hüzün denizi
Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen sel felaketi üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ı da canından etti. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede selfie yaparken suya düşen Soner kayboldu. Gencin bulunması için deniz ve havadan yürütülen çalışmalara dün de devam edildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları, iskelenin ayaklarına yakın noktadaki kayalıkların arasında Soner Yılmaz'ın cesedini buldu. Ekipler tarafından bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Günlerdir umut nöbeti tutan gencin ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde can veren Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 4 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürdürülüyor.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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