Harika bahane!

İzmir Buca'da yaşayan Harika Kanık (22) çocukluk aşkı Figani Kanık (26) ile 2 yıl önce evlendi. Genç kadın geçen yıl 13 Nisan'da özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryenle yapılan doğumun ardından kızını kucağına alan Harika'nın ağrısı ve halsizliği geçmedi. Doğumu yaptıran Dr. Ü.Ç., iddiaya göre ağrıların sezaryenden kaynaklandığını belirterek, ağrı kesici almasını söyleyip kadını evine gönderdi. Ancak Kanık'ın rahatsızlığınateşhis konulamadı. Dr. Ü.Ç.son olarak Harika'yı, Tepecik Eğitim veAraştırma Hastanesi'ne gönderdi. Buradatedaviye alınan Kanık'ın kanında yüksekmiktarda iltihap bulundu. Yapılanaraştırmada genç kadının rahminde sargıbezi unutulduğu ortaya çıktı. Kanık 6 saat süren ameliyattan 8 gün sonra 23 Ekim'de hayatını kaybetti.
O GÖREV HEMŞİRENİN...
Aile, hem doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, hem de İzmir 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde 330 bin TL manevi tazminat istemiyle dava açtı. Dr. Ü.Ç. de, İzmir 5'inci Tüketici Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla yanıt gönderdi. Doktorun avukatı yanıt dilekçesinde şunları yazdı: "Müvekkilim 13 Nisan 2016 tarihinde Harika Kanık'ın sezaryenle doğum yapmasını sağlamıştır. Ölüm olayı ise aylar sonra 23 Ekim'de meydana gelmiştir. Kanık'ın tedavisini asıl gerçekleştiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Öte yandan unutulduğu iddia edilen tamponların sayımı ameliyatta bulunanhemşirenin görevidir. Özel H. Hastanesi,ameliyat sırasında radyolojik incelemeile tespiti mümkün olan tampon kullanmışolsa, unutulduğu iddia edilen tamponun varlığı kolaylıkla tespit edilebilecekti. Hastane tarafından yeterli özellikte malzeme kullanılmaması, tamponun varlığının tespitini zorlaştırmıştır" denildi.
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