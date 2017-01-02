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kumpası

Hakaret kumpası
FETÖ soruşturmaları kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alınan bir hakim, örgütün "abi"ler aracılığıyla ByLock üzerinden yargıçlara talimat vererek kararlarını etkilediğini anlattı. Buna göre, Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi istendi. Bu tür davalarda beraat hükmü kurulması için yönlendirildi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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