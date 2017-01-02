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Firari 'cü bakın nerede yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında aranırken evinin çatı katında yakalanan Battalgazi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı , tutuklandı.

Firari FETÖcü bakın nerede yakalandı

Hakkında yakalama kararı verilen, ile irtibatı bulunduğu iddiasıyla kapatılan İtimat Güvenlik firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı da olan Setenci, polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi evinin çatı katında gözaltına alındı.

Örgütün, sözde Kayseri mütevelli heyetinde de yer aldığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Setenci, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 18:14
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