FETÖ’ye paraŞUT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3'er kez müebbet hapis istediği 51 Hava Harp Okulu öğrencisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cuntacıların, daha önce uygulaması olmadığı halde, darbe girişiminde kullanmak üzere "Paraşüt Atlayışı Eğitimi" adı altında İstanbul'dan Ankara'ya getirdikleri öğrencileri silahlandırarak Etimesgut Askeri Hava Üssü, Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Telekom'da görevlendirildiği belirtildi. İddianamede, 22 Haziran 2016'da paraşüt atlayışları konulu emrin, darbeci Hava Korgeneral Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı'na gönderildiği vurgulandı. Okul komutanı Albay Hüseyin Ergezen'in öğrencileri Ankaray'a gönderdiği, Etimesgut Hava Üssü'ne götüren Yüzbaşı Kenan Baştuğ'un da darbe girişimi sırasında aktif rol üstlendiği ifade edildi. Öğrencilere tam 2 bin 250 mermi dağıtıldığı kaydedildi.

