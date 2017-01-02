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'nün kirli bir oyunu daha deşifre oldu

FETÖnün kirli bir oyunu daha deşifre oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin kapsamında değerlendirilmesi ve sanıkların bu davalarda beraat ettirilmesi yönünde örgüt mensubu hakimlere verdiği ortaya çıktı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadeler, örgütün bazı hakimleri nasıl yönlendirdiğini ortaya koydu. Soruşturmalar kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alınan bir hakim, örgütün "abi"ler aracılığıyla üzerinden hakimlere talimat vererek, kararlarını etkilediğini anlattı. Buna göre, örgütün ByLock sistemi üzerinden hakimlere verdiği talimatlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi istendi. Talimatla hakimler, bu tür davalarda sanıklar hakkında beraat hükmü kurulması için yönlendirildi.

Mahkemelerin önceki uygulamalarında benzer davalarda mahkumiyet kararları verilirken, hakimin ifadesine göre, bu talimatın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu olduğu hakaret davalarında belli mahkemelerden beraat kararları çıkmaya başladı.

Örgütün, bu uygulamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sistemli ve planlı şekilde sürdürmesi, yargının bu şekilde kullanılması da FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duyduğu kin ve nefretin göstergesi olarak yorumlandı.

Bu arada, Teftiş Kurulunca ilgili hakimler hakkında söz konusu talimatla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

SABAH
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 03:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hassan hassan

bu köpek ve sahipleri ne zaman zehirlenecek......bunların soyu sopu ne zaman kurutulacak...aşşağılık haşhaşi köpeği ne zaman yeryüzünden kazınacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 14:14
ihsan ihsan

ulen ne hayvandanda aşağı herif bu gülen şeytanın ta kendisi ne Müslümanı münafık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 11:42
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