FETÖ-PKK-DEAŞ ittifakı jandarmanın raporunda

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilgili rapor sundu. Eldeki istihbari çalışmalar, teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmaları neticesinde hazırlanıp gönderilen raporda FETÖ'nün PKK ve DEAŞ ile birlikte hareket ettiği, iş birliği içinde olduğunu gözler önüne serdi.

ABD VE NATO SÖZ VERMİŞ

Belgede; PKK'lı üst düzey bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbaharda devrileceğine dair ABD ve NATO'nun kendilerine söz verdiği, direnmesi durumunda ise FETÖ, PKK ve diğer sol örgütlerle Gezi'den daha büyük bir iç karışıklık çıkartacağı şeklinde bilgiler geldiği belirtildi. Ayaklanmayı başlatacak olanların da PKK terör örgütü, 9 sol terör örgütü, Nusayriler, Aleviler, Fetullahçılar ve duyarlı halk kesimi olduğu şeklinde bilgi yer aldı.

PKK-GÜLEN İŞ BİRLİĞİ İTİRAFI

Bölücü terör örgütünün Avrupa Sorumlusu Zana Azad isimli teröristin 26 Nisan 2016'da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda; "Fetullah Gülen'i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP-DEAŞ faşizminin yıkılması için devrimci halkların Gülen'le yaptığı işbirliği en doğru karardır" şeklinde mesaj paylaştığına vurgu yapıldı. Böylece ittifak yaptıkları ortaya çıktı.

ASKERE EYLEM YAPMAYIN

Darbeye katılan FETÖ üyesi rütbeli iki kişi, Şırnak Uludere bölgesinden Kuzey Irak'a geçti. FETÖ'cülerin geçişinin ardından teröristleri telsizinden uyararak , "Askerlere eylem yapmayın" talimatı verdi. Bir teröristin itirafında bölgede görev yapan FETÖ'cü subayların DEAŞ'lı teröristlerin sınırdan geçirdikleri patlayıcılardan haberleri olduğunu, geçmeden önce FETÖ'cü askerlere bilgi verildiği belirtildi.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed El Süleyman sorgusunda, patlayıcıları Türkiye'ye Elvan Yüzbaşı olarak tanıdığı istihbarat görevlisine aktardığını söyledi. Elvan Yüzbaşı olarak bilinen Jandarma Astsubay Başçavuş İrfan Çetinkaya'nın ihraç edildiği ortaya çıktı.



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