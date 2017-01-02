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Eşi için çatıya çıktı

Eşi için çatıya çıktı
Çorum'da dün 33 yaşındaki Ahmet A., 5 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkıştı. Polise haber verildi. Ahmet A., "Eşimi istiyorum. Eşim buraya gelecek" diye bağırarak eşinin kadın sığınma evinde olduğunu söyledi. Kadının ise şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleştirildiği iddia edildi. Gözü yaşlı koca, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından aşağı indirildi.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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