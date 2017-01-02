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En çekici hırsızlık!

En çekici hırsızlık!
Adana'da polis ekipleri, bir sokaktaki 34 FK 6946 ve 34 JE 2072 plakalı otomobillerden şüphelendi. Yapılan araştırmada plakaların sahte olduğu ve araçların Yalova ile İstanbul'dan çalındığını öğrenildi. Polis, otomobilleri Ertuğrul G. (44), Ahmet G. (37) ve Mehmet G.'nin (26) çaldığını belirledi. Ahmet G. ile Mehmet G. gözaltına alındı. Ertuğrul G.'nin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Hırsızların 15 bin TL karşılığında çekici kiralayıp, araçları Adana'ya götürdükleri anlaşıldı.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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