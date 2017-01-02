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Çat kapı kaza

Çat kapı kaza
Adana'da dün Girne Bulvarı'nda bir kamyonetin yanına bağlanan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı görenler şok geçirdi! Şoförün, aracın sağ tarafını tamamen kapatan demir kapıya aldırmadan trafikte rahatça ilerlemesi ise dikkatlerden kaçmadı! Caddede bir süre ilerleyen şoför diğer sürücülerin ikaz etmek için çaldıkları kornalara da aldırış etmedi. Dengesiz ağırlık nedeniyle yolda adeta terör estiren ihmalkar sürücü, daha sonra ara sokağa girerek uzaklaştı.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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