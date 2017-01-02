Yol Durumu
  1. Yılın ilk organ nakli Erzurum’da
  2. Azmin zaferi

Canilere müebbet!

Gayrimeşru olarak dünyaya getirdikleri bebeği çöp kutusuna atıp ölüme terk eden Çiğdem Şimşek ile , dün son kez hakim karşısına çıktı. Cani çifte müebbet hapis cezası verildi

Canilere müebbet!
Vicdanları sızlatan olay 20 Ocak 2016'da Bursa'da yaşandı. Erkek arkadaşı Sezai Duryamaz (39) ile yaşayan Çiğdem Şimşek (20), evin tuvaletinde doğum yaptı. Doğumun ardından kordon bağını kesen , erkek bebeği bir çöp poşetine koydu. Daha sonra evin çatışında 12 saat bekletti. Hava kararınca da bebeği bir çöp kutusuna attı. Kanaması durmayan Çiğdem Şimşek, ise hastaneye gitmek zorunda kaldı. Doktorlar doğum yaptığını anlayıp polise haber verdi. Ekipler, önce Sezai Duryamaz'ı, taburcu olunca da Çiğdem Şimşek'i gözaltına aldı. İkili bebeği Veysel Karani Mahallesi'ndeki çöp kutusuna attıklarını söyledi. Çöp kutusunun bulunduğu noktaya giden ekipler bebeği ölü buldu. Adli Tıp'ta yapılan incelemelerde ise bebeğin canlı doğduğu ancak donarak öldüğü raporlandı. Sezai Duryamaz, ile Çiğdem Şimşek tutuklandı. Haklarında 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan cani çift, dün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, avukatların indirim isteğine rağmen iki sanığa müebbet hapis cezası verdi.
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar