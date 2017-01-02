Canilere müebbet!

Vicdanları sızlatan olay 20 Ocak 2016'da Bursa'da yaşandı. Erkek arkadaşı Sezai Duryamaz(39) ile yaşayan Çiğdem Şimşek (20), evintuvaletinde doğum yaptı. Doğumun ardından kordon bağını kesen Sezai Duryamaz, erkek bebeği bir çöp poşetine koydu. Daha sonra evin çatışında 12 saat bekletti. Hava kararınca da bebeği bir çöp kutusunaattı. Kanaması durmayan Çiğdem Şimşek, isehastaneye gitmek zorunda kaldı. Doktorlardoğum yaptığını anlayıp polise haber verdi.Ekipler, önce Sezai Duryamaz'ı, taburcu olunca daÇiğdem Şimşek'i gözaltına aldı. İkili bebeği Veysel Karani Mahallesi'ndeki çöp kutusuna attıklarını söyledi. Çöp kutusunun bulunduğu noktaya giden ekipler bebeği ölü buldu. Adli Tıp'ta yapılanincelemelerde ise bebeğin canlıdoğduğu ancak donarak öldüğüraporlandı. Sezai Duryamaz, ile Çiğdem Şimşek tutuklandı. Haklarında 'ihmali davranışlakasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan cani çift, dün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, avukatların indirim isteğine rağmen iki sanığa müebbet hapis cezası verdi.
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