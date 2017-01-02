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Cami önünde şok saldırı

Cami önünde şok saldırı
ALMANYA'DA DİTİB Bottrop Merkez Camii başkanlığını yürüten Kütahyalı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Özen'in ameliyata alındığı öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan İbrahim Özen'in sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen bir Türk olduğu açıklandı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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