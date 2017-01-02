Buz devrine döndü

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Çaldıran'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar, akarsu ve dereler buz tuttu. İlçede kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Muş merkeze bağlı Yücetepe ve Taşoluk köylerinde etkili olan soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Karla kaplı alanlarda toplanan çocuklar düşe kalka kızak keyfini yaşadı. Öte yandan Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 40 santimetreyi buldu.



Murat SAVAŞ